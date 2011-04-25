Стало известно, как зумеры меняют рынок труда в Петербурге

По словам 44% молодых респондентов, работа мечты не должна быть скучной.

Аналитики HeadHunter собрали факты, которые характерны для сотрудников в возрасте 14-24 лет, активно ищущих работу и влияющих на рынок труда Петербурга. Было выявлено, кем хотят быть зумеры, как ведут себя на работе, чего хотят добиться и что для них работа мечты.

Молодежь ищет ценность работы. Раньше основной целью раннего трудоустройства подростков была возможность заработка, а в последнее время наблюдается смена приоритетов – на первый план выходит получение опыта. Согласно опросам hh.ru, местные соискатели в возрасте 14-18 лет ставят на первое место карьерные перспективы и возможности (61%), следующими идут оплата сверхурочного времени (55%), гибкий график (53%) и программы обучения (45%). Также 48% зумеров из Северной столицы заявили, что уволятся с текущего места работы, если не будут видеть перспективу повышения в ближайшие 1-2 года.

Молодое поколение расставляет приоритеты – соблюдается баланс личной жизни и работы. Ежедневно перерабатывают лишь 23% молодых сотрудников и более 40% работников 55 лет и старше. Помимо этого, отмечается тренд на джоб-хоппинг – частую смену работы. Соискатели в возрасте 14-25 лет стали на 11% чаще выходить на рынок труда города по сравнению с 2023 годом.

Кроме того, по словам 44% молодых респондентов, работа мечты не должна быть скучной. А 40% зумеров готовы сменить компанию, если увидят подходящую вакансию с зарплатой выше той, что получают в настоящее время. При этом средний доход, который хотят получать молодые петербуржцы сегодня, – до 38-45 тыс. рублей.

Порядка 60% зумеров готовы покинуть даже любимую работу в случае, если среди их коллег будут токсичные люди. Среди возрастных сотрудников таких 39%.

В топ востребованных профессий у молодого поколения входит семья IT-профессий – их выбирают 63% молодых работников. На втором месте оказались профессии в сфере продаж (50%). Замыкают тройку лидеров профессии, связанные с наукой и исследованиями (41%).

Ранее на Piter.TV: в Петербурге спрос на хирургов вырос на 23%.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)