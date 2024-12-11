Пожар в здании деревообрабатывающего цеха в Кировске потушен

Огнеборцы потушили пожар, который вспыхнул утром 3 февраля в здании деревообрабатывающего цеха в Кировске. Об этом сообщили в МЧС России по Ленобласти.
Напомним, в двухэтажном помещении ликвидировали возгорание на 400 "квадратах", к 10:00 его локализовали. С огнем справлялись 40 специалистов и 11 единиц техники.
В настоящее время информации о пострадавших нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее мы рассказывали о том, что в здании на Конторской улице загорелось подвальное помещение. Также никто не пострадал.
Фото: пресс-служба комитета правопорядка и безопасности Ленобласти
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