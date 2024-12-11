  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пожар в здании деревообрабатывающего цеха в Кировске потушен
Сегодня, 15:40
82
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Пожар в здании деревообрабатывающего цеха в Кировске потушен

0 0

В двухэтажном помещении ликвидировали возгорание на 400 "квадратах".

Огнеборцы потушили пожар, который вспыхнул утром 3 февраля в здании деревообрабатывающего цеха в Кировске. Об этом сообщили в МЧС России по Ленобласти. 

Напомним, в двухэтажном помещении ликвидировали возгорание на 400 "квадратах", к 10:00 его локализовали. С огнем справлялись 40 специалистов и 11 единиц техники. 

В настоящее время информации о пострадавших нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в здании на Конторской улице загорелось подвальное помещение. Также никто не пострадал. 

Фото: пресс-служба комитета правопорядка и безопасности Ленобласти

Теги: кировск, пожар в здании цеха
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии