В Кировске загорелось здание деревообрабатывающего цеха

В Ленобласти спасатели тушат здание деревообрабатывающего цеха, рассказали в МЧС России.
Пожар произошел в Кировске. Загорелось двухэтажное помещение, с места был подан №1-БИС.
В настоящее время огонь на 400 "квадратах" локализовали, работают 40 специалистов и 11 единиц техники.
Предварительно, никто не пострадал. Обстоятельства происшествия будут установлены.
Ранее на Piter.TV: при пожаре на Афонской улице пострадала женщина.
Видео: пресс-служба МЧС России
Фото: пресс-служба комитета правопорядка и безопасности Ленобласти
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