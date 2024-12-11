В Кировске загорелось здание деревообрабатывающего цеха

В настоящее время огонь на 400 "квадратах" локализовали.

В Ленобласти спасатели тушат здание деревообрабатывающего цеха, рассказали в МЧС России.

Пожар произошел в Кировске. Загорелось двухэтажное помещение, с места был подан №1-БИС.

В настоящее время огонь на 400 "квадратах" локализовали, работают 40 специалистов и 11 единиц техники.

Предварительно, никто не пострадал. Обстоятельства происшествия будут установлены.

Ранее на Piter.TV: при пожаре на Афонской улице пострадала женщина.

Видео: пресс-служба МЧС России

Фото: пресс-служба комитета правопорядка и безопасности Ленобласти