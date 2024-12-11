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В Кировске загорелось здание деревообрабатывающего цеха

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В настоящее время огонь на 400 "квадратах" локализовали.

В Ленобласти спасатели тушат здание деревообрабатывающего цеха, рассказали в МЧС России. 

Пожар произошел в Кировске. Загорелось двухэтажное помещение, с места был подан №1-БИС. 

В настоящее время огонь на 400 "квадратах" локализовали, работают 40 специалистов и 11 единиц техники. 

Предварительно, никто не пострадал. Обстоятельства происшествия будут установлены. 

Ранее на Piter.TV: при пожаре на Афонской улице пострадала женщина. 

Видео: пресс-служба МЧС России 

Фото: пресс-служба комитета правопорядка и безопасности Ленобласти

Теги: кировск, пожар в здании цеха
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области,

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