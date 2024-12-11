При пожаре на Афонской улице пострадала женщина

К ликвидации возгорания привлекали 15 человек личного состава МЧС.

В Приморском районе вечером 2 февраля произошел квартирный пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании по адресу: улица Афонская, 14к1, поступила на пульт спасателей вчера в 19:50. В комнате площадью 20 "квадратов" в "однушке" полыхала обстановка на 2 "квадратах". С огнем справились к 20:08.

В результате пострадала женщина, ее направили в медицинское учреждение. К ликвидации пожара привлекали 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что в трех районах Петербурга горели две легковушки и грузовик.

Фото: Piter.TV