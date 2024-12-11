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При пожаре на Афонской улице пострадала женщина
Сегодня, 8:24
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При пожаре на Афонской улице пострадала женщина

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К ликвидации возгорания привлекали 15 человек личного состава МЧС.

В Приморском районе вечером 2 февраля произошел квартирный пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании по адресу: улица Афонская, 14к1, поступила на пульт спасателей вчера в 19:50. В комнате площадью 20 "квадратов" в "однушке" полыхала обстановка на 2 "квадратах". С огнем справились к 20:08. 

В результате пострадала женщина, ее направили в медицинское учреждение. К ликвидации пожара привлекали 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. 

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в трех районах Петербурга горели две легковушки и грузовик. 

Фото: Piter.TV 

Теги: афонская улица, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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