В здании на Конторской загорелось подвальное помещение

Сегодня, 3 февраля, в 13:07 произошел пожар в Красногвардейском районе на улице Конторская, дом 12.
Возгорание возникло в подвале трехэтажного жилого дома, где пламя охватило площадь в 1 квадратный метр.
Пожар был потушен в 13:28. Информация о пострадавших отсутствует, проинформировала пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу. Для ликвидации пожара были задействованы две единицы техники и десять сотрудников МЧС.
Ранее мы сообщили о том, что при пожаре на Афонской улице пострадала женщина.
Фото: Piter.TV
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