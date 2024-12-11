В здании на Конторской загорелось подвальное помещение

Для ликвидации пожара были задействованы две единицы техники и десять сотрудников МЧС.

Сегодня, 3 февраля, в 13:07 произошел пожар в Красногвардейском районе на улице Конторская, дом 12.

Возгорание возникло в подвале трехэтажного жилого дома, где пламя охватило площадь в 1 квадратный метр.

Пожар был потушен в 13:28. Информация о пострадавших отсутствует, проинформировала пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу. Для ликвидации пожара были задействованы две единицы техники и десять сотрудников МЧС.

Ранее мы сообщили о том, что при пожаре на Афонской улице пострадала женщина.

Фото: Piter.TV