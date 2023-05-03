Фитнес-клуб на улице Шаврова в Петербурге затопило

В настоящее время информации о пострадавших нет.

В Петербурге 14 августа прошел ливень, из-за которого, по предварительным данным, затопило раздевалку фитнес-клуба, расположенного на улице Шаврова в Приморском районе. Об этом рассказали очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Вода появилась на полу в центре примерно в 19:00. Также отмечается, что рухнул потолок. В настоящее время информации о пострадавших нет.

Напомним, в этом же районе сегодня к 18:00 выпала треть месячной нормы осадков – 28 миллиметров. Скопления воды образовались на Парашютной улице.

Ранее мы сообщали о том, что в Парголово прошел град, побивший урожай.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург