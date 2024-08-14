Огромный град побил урожай в Парголово

Градины были впечатляющими – размером примерно с перепелиное яйцо.

Плохая погода обрушилась на Петербург. В то время как в некоторых районах шел дождь с грозой, в Парголово 14 августа выпал град. Местные жители поделились фотографиями в социальных сетях, жалуясь, что град уничтожил урожай, пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на Telegram-канал "Петербург с огоньком".

Авторы поста написали, что в Парголово огромный град побил урожай. К посту приложены фотографии, демонстрирующие размеры осадков.

Градины были впечатляющими – размером примерно с перепелиное яйцо.

Фото: Telegram / Петербург с огоньком