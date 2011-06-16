  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Приморском районе Петербурга выпала треть месячной нормы осадков
Сегодня, 18:15
162
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Приморском районе Петербурга выпала треть месячной нормы осадков

0 0

При таком количестве осадков система канализации начинает работать в режиме максимальной гидравлической нагрузки.

В Приморском районе Петербурга за несколько часов 14 августа выпала треть месячной нормы осадков – 28 миллиметров, рассказали в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". 

При таком количестве осадков система канализации начинает работать в режиме максимальной гидравлической нагрузки и не может единовременно принять весь объем стоков, из-за чего на Парашютной улице образовались скопления воды. 

В настоящее время вода постепенно принимается системой водоотведения. На месте находится бригада предприятия, которая занимается отводом воды с проезжей части.

Пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" 

Парашютная улица входит в список "уязвимых" адресов, где при ливнях велика вероятность возникновения скоплений воды. На этом участке специалисты "Водоканала" в прошлом году приступили к масштабной реконструкции канализационной сети. 

О сегодняшних граде и ливнях петербуржцев предупреждали в МЧС России. Также прогремят грозы. 

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: ливни в санкт-петербурге, парашютная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии