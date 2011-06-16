В Приморском районе Петербурга выпала треть месячной нормы осадков

При таком количестве осадков система канализации начинает работать в режиме максимальной гидравлической нагрузки.

В Приморском районе Петербурга за несколько часов 14 августа выпала треть месячной нормы осадков – 28 миллиметров, рассказали в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

При таком количестве осадков система канализации начинает работать в режиме максимальной гидравлической нагрузки и не может единовременно принять весь объем стоков, из-за чего на Парашютной улице образовались скопления воды.

В настоящее время вода постепенно принимается системой водоотведения. На месте находится бригада предприятия, которая занимается отводом воды с проезжей части. Пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Парашютная улица входит в список "уязвимых" адресов, где при ливнях велика вероятность возникновения скоплений воды. На этом участке специалисты "Водоканала" в прошлом году приступили к масштабной реконструкции канализационной сети.

О сегодняшних граде и ливнях петербуржцев предупреждали в МЧС России. Также прогремят грозы.

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