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В МЧС предупредили о граде и ливнях в Петербурге 14 августа
Сегодня, 16:57
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В МЧС предупредили о граде и ливнях в Петербурге 14 августа

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Местами пройдут грозы.

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. На севере города уже выпал град. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной столице со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".                
                   
Местами пройдут ливни, в некоторых районах выпадет град, прогремят грозы. В Парголово огромный град побил урожай. Градины были впечатляющими – размером примерно с перепелиное яйцо.

Ранее мы писали, что в Ленобласти 15 августа ожидается до +26 градусов.

Фото: Telegram / Петербург с огоньком

Теги: град в петербурге, мчс, непогода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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