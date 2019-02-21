В МЧС предупредили о граде и ливнях в Петербурге 14 августа

Местами пройдут грозы.

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. На севере города уже выпал град. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной столице со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".



Местами пройдут ливни, в некоторых районах выпадет град, прогремят грозы. В Парголово огромный град побил урожай. Градины были впечатляющими – размером примерно с перепелиное яйцо.

Ранее мы писали, что в Ленобласти 15 августа ожидается до +26 градусов.

Фото: Telegram / Петербург с огоньком