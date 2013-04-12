Курортный сбор пополнил бюджет Петербурга на 446 млн рублей

Курортный сбор приезжие начали платить с 1 апреля.

К 12 сентября поступления от курортного сбора в бюджет Петербурга составили 446 млн рублей. Об этом рассказал вице-губернатор города Алексей Корабельников.

Сбор от туристов пополнил петербургский бюджет только в августе на 92 млн рублей, а за весь летний период – на 295,3 млн рублей.

Напомним, курортный сбор приезжие начали платить с 1 апреля. Его сумма составляет 100 рублей в сутки для тех, кто живет в гостинице, отеле, санатории, пансионате и других объектах размещения от 24 часов.

Ранее в Петербурге одобрили штрафы за отказ от оплаты курортного сбора.

Фото: Piter.TV