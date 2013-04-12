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Курортный сбор пополнил бюджет Петербурга на 446 млн рублей
Сегодня, 9:47
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Курортный сбор пополнил бюджет Петербурга на 446 млн рублей

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Курортный сбор приезжие начали платить с 1 апреля.

К 12 сентября поступления от курортного сбора в бюджет Петербурга составили 446 млн рублей. Об этом рассказал вице-губернатор города Алексей Корабельников. 

Сбор от туристов пополнил петербургский бюджет только в августе на 92 млн рублей, а за весь летний период – на 295,3 млн рублей. 

Напомним, курортный сбор приезжие начали платить с 1 апреля. Его сумма составляет 100 рублей в сутки для тех, кто живет в гостинице, отеле, санатории, пансионате и других объектах размещения от 24 часов. 

Ранее в Петербурге одобрили штрафы за отказ от оплаты курортного сбора. 

Фото: Piter.TV 

Теги: бюджет петербурга, курортный сбор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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