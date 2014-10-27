В результате шторма в Петербурге пострадали два человека

Порывы ветра достигали 16 м/с.

В Северной столице 12 октября порывы ветра достигали 16 м/с. В результате непогоды пострадали две женщины, шесть автомобилей получили повреждения. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

По данным на 19:00, пожарно-спасательные подразделения совершили 76 выездов, которые были связаны с ликвидацией последствий шторма.

Преимущественное большинство из них – для предотвращения угрозы или ликвидации последствий падения деревьев. Пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу

МЧС напомнило, как действовать в непогоду для обеспечения безопасности. Необходимо плотно закрывать окна и двери, отключать электричество и газ, тушить печи и источники открытого огня. Важно находиться в помещении, держаться подальше от шатких конструкций и парковать машину вдали от деревьев и линий электропередач.

Ранее мы сообщали о том, что наводнение в Петербурге предотвращено.

Видео: ГУ МЧС России по Петербургу