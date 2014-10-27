В результате шторма в Петербурге пострадали два человека

В Северной столице 12 октября порывы ветра достигали 16 м/с. В результате непогоды пострадали две женщины, шесть автомобилей получили повреждения. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
По данным на 19:00, пожарно-спасательные подразделения совершили 76 выездов, которые были связаны с ликвидацией последствий шторма.
Преимущественное большинство из них – для предотвращения угрозы или ликвидации последствий падения деревьев.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу
МЧС напомнило, как действовать в непогоду для обеспечения безопасности. Необходимо плотно закрывать окна и двери, отключать электричество и газ, тушить печи и источники открытого огня. Важно находиться в помещении, держаться подальше от шатких конструкций и парковать машину вдали от деревьев и линий электропередач.
Ранее мы сообщали о том, что наводнение в Петербурге предотвращено.
Видео: ГУ МЧС России по Петербургу
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