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Количество пострадавших на съемочной площадке под Петербургом увеличилось
Сегодня, 16:19
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Количество пострадавших на съемочной площадке под Петербургом увеличилось

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Всего с платформы упали около 30 актеров и участников съемочной команды.

Количество пострадавших в результате обрушения части декоративной платформы во время съемок фильма "Василий Теркин" в Лужском районе Ленобласти увеличилось до 15 человек. Об этом сообщили в tg-канале "112". 

По словам режиссера картины Карена Геворкяна, он находился в эпицентре событий вместе с оператором, однако травм не получил. Всего с платформы упали около 30 актеров и участников съемочной команды, в том числе – дети. У большинства пострадавших диагностированы переломы ног. 

На площадке дежурила бригада медиков. Все детали случившегося уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что в петергофском спа-комплексе проводят проверку после обрушения потолка. 

Фото: Telegram / Baza 

Теги: лужский район, пострадавшие, съемки фильма
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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