Количество пострадавших на съемочной площадке под Петербургом увеличилось

Всего с платформы упали около 30 актеров и участников съемочной команды.

Количество пострадавших в результате обрушения части декоративной платформы во время съемок фильма "Василий Теркин" в Лужском районе Ленобласти увеличилось до 15 человек. Об этом сообщили в tg-канале "112".

По словам режиссера картины Карена Геворкяна, он находился в эпицентре событий вместе с оператором, однако травм не получил. Всего с платформы упали около 30 актеров и участников съемочной команды, в том числе – дети. У большинства пострадавших диагностированы переломы ног.

На площадке дежурила бригада медиков. Все детали случившегося уточняются.

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Фото: Telegram / Baza