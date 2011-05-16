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Во время съемок фильма в Ленобласти рухнул пол вагона. Пострадали семь человек
Сегодня, 15:16
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Во время съемок фильма в Ленобласти рухнул пол вагона. Пострадали семь человек

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Трое находятся в тяжелом состоянии.

В Лужском районе Ленобласти во время съемок фильма "Василий Теркин" режиссера Карена Геворкяна рухнул пол декоративного вагона. В результате случившегося пострадали люди, пишет tg-канал "112" 13 октября. 

Инцидент произошел на одном из полигонов Толмачевского поселения в последний день съемочного процесса. Получили травмы семь человек, всех их госпитализировали в больницу. Трое находятся в тяжелом состоянии. 

По факту случившегося полиция проводит проверку.

Ранее на Piter.TV: на ледоколе в Петербурге рабочие получили ожоги. 

Фото: Piter.TV 

Теги: рухнул пол, съемки фильма
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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