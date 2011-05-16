Во время съемок фильма в Ленобласти рухнул пол вагона. Пострадали семь человек

Трое находятся в тяжелом состоянии.

В Лужском районе Ленобласти во время съемок фильма "Василий Теркин" режиссера Карена Геворкяна рухнул пол декоративного вагона. В результате случившегося пострадали люди, пишет tg-канал "112" 13 октября.

Инцидент произошел на одном из полигонов Толмачевского поселения в последний день съемочного процесса. Получили травмы семь человек, всех их госпитализировали в больницу. Трое находятся в тяжелом состоянии.

По факту случившегося полиция проводит проверку.

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Фото: Piter.TV