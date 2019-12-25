На ледоколе в Петербурге рабочие получили ожоги

Предварительно, случился взрыв.

В Петербурге следователи устанавливают обстоятельства травмирования рабочих на ледоколе. По факту происшествия проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ), сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СК РФ.

Уточняется, что днем 6 октября в ходе проведения работ в нижней части танка ледокола "Капитан Косолапов", который расположен около причала Канонерского судоремонтного завода, произошла нештатная ситуация. В результате пострадали работники. Мужчин госпитализировали с ожогами открытых участков тела.

Следователем проведен осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Пресс-служба Западного МСУТ СК РФ

По информации tg-канала "Mash на Мойке", на ледоколе случился взрыв. В шлангах газосварочного оборудования скопился газ, и при их перемещении появилась искра.

Ранее мы рассказывали о том, что в Педиатрическом университете помогли пострадавшим в ДТП и драках детям.

Фото: пресс-служба Западного МСУТ СК РФ