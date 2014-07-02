В свою очередь, Минская ТЭЦ-3 оснастилась новейшим оборудованием для учета энергии, разработанным российским холдингом "Взлёт".

В ближайшее время Петербург пополнится сотнями электробусов марки МАЗ, сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков в своём Telegram-канале. По его словам, продукция предприятий Беларуси уже занимает одну треть от общего объёма пассажирского автотранспорта города.

Кроме того, коммунальная техника, изготовленная предприятиями Союзного государства, активно поставляется в Петербург.

В свою очередь, Минская ТЭЦ-3 оснастилась новейшим оборудованием для учета энергии, разработанным российским холдингом "Взлёт". Компания открыта к сотрудничеству и готова укреплять партнёрские связи с государственными и коммерческими организациями Белоруссии.

Параллельно в Минске проходит международное мероприятие "Иннопром.Беларусь-2025", демонстрирующее инновационные технологии и промышленный потенциал обеих стран.

Фото: Telegram / Кирилл Поляков