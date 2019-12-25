В Петербурге откроют центр белорусской техники

В Санкт-Петербурге планируют создать центр белорусской техники для обслуживания городского транспорта и сельхозоборудования. Соглашение подписано на выставке "Иннопром. Беларусь" в Минске, сообщает ТАСС.
Проект реализуется совместно с Белоруссией: вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков и вице-премьер Республики Беларусь Виктор Каранкевич согласовали план-график открытия. Строительство начнётся в 2025 году, второй этап проекта завершится в течение трёх лет.
Центр расположится неподалёку от аэропорта Пулково. Кроме технического обслуживания, учреждение будет продвигать белорусскую культуру и наладит взаимодействие между культурными центрами и театрами двух стран, отметил Поляков.
Ранее сообщалось, что Лукашенко предложил обслуживать белорусскую технику из Петербурга на родине.
Фото: Telegram / Пул Первого
