Михаил Мальцев рассказал о м мощностях, которые наша страна имеет для производства сельскохозяйственных продуктов.

Россия в 2026 году может собрать рекордный урожай масличных культур - 35,5 млн тонн. Соответствующие сведения журналистам информационного агентства "ТАСС" предоставил исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев, выступая на Масложировой конференции. Он пояснил, что согласно прогнозам, в стране ожидается рекордный показатель по мощностям. В 2021 году объем отечественного производства масличных практически сравнялся с объемом мощностей, а в текущем году отрасль "ворвалась вперед", добавив еще десять процентов мощностей.

То есть сегодня это гарантирует производителям сырья 100% сбыт их продукции. Мы, соответственно, в состоянии всю продукцию переработать и, соответственно, поставить на внутренний рынок. Михаил Мальцев, эксперт

В официальной презентации специалист указал, что производство масличных культур в текущем году может увеличиться на два процента по сравнению с предыдущим годом, до 35,5 миллионов тонн. По итогам прошлого года производство составило 34,9 миллионов тонн.

