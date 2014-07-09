Экспорт сельхозтоваров из Петербурга и Ленобласти увеличился на 40%

Экспорт сельскохозяйственных товаров из Петербурга и Ленинградской области вырос на 40%, достигнув 428,8 тыс. тонн. Чаще товары отправляли во Вьетнам, в Марокко и Китай, пишет "Бриф24", ссылаясь на руководителя Россельхознадзора по Северо-Западному федеральному округу Олега Емцева.

Ленобласть активно поставляет пищевые яйца: с начала 2026 года отправили около 24 млн штук. Кроме того, экспортируются мех, пушнина и лесоматериалы. А в прошлом году переслали 1,7 млн тонн зерна и продуктов его переработки. Основными странами-импортерами стали Марокко, Бангладеш, Израиль и Саудовская Аравия.

