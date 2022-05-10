Филиппины ведут переговоры с Россией по удобрениям на фоне дефицита
Сегодня, 13:03
Франсиско Тиу Лорел рассказал о росте цен по сельскохозяйственным поставкам.

Филиппины в настоящее время ведут переговоры с основными экспортерами удобрений, в том числе с Россией, на фоне недавнего дефицита, вызванного вооруженным конфликтом на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление сделал местный министр по сельскому хозяйству Франсиско Тиу Лорел в комментарии, опубликованном в западном новостном агентстве The Bloomberg. Известно, что иностранный чиновник провел рабочую встречу с послом Китая в Маниле Цзин Цюанем на фоне спекуляций о том, что Пекин якобы может прекратить экспорт удобрений для того, чтобы обеспечить покрытие внутреннего спроса. Дипломат из Китая заверил, что у властей нет подобных планов.

Мы также ведем переговоры с Индией и Россией. Мы проведем переговоры с Белоруссией, чтобы гарантировать поставки удобрений в будущем.

Франсиско Тиу Лорел, министр по сельскому хозяйству на Филиппинах

Тиу Лорел добавил, что сейчас Филиппины уже договорились о закупке 84 процентов объемов удобрений, необходимых стране на текущий год, но у властей нет гарантий того, что заказы в итоге будут поставлены.  Проблема заключается не в отсутствии предложения со стороны компаний-поставщиков, а именно в стоимости поставок. Цена на карбамид выросла на 40 процентов в Юго-Восточной Азии после начала операции США и Израиля против Ирана.

Бразилия увеличила экспорт свинины в Россию в семь раз. 

Фото: pxhere.com

