Петербург показал беспилотные системы и внедорожник БАЗ на выставке в Минске

Петербург вывел беспилотники и внедорожник на международную арену.

В Минске открылась выставка "Иннопром.Беларусь-2025", где Петербург выступает в статусе региона-партнера. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

На стенде Северной столицы представлены беспилотные технологии, в том числе система "Небосвод" — цифровая платформа для координации полетов дронов. Вторым ключевым экспонатом стал автомобиль повышенной проходимости БАЗ. Его серийное производство планируется начать в конце 2025 года на петербургских предприятиях.

По словам губернатора Александра Беглова, выставка способствует укреплению сотрудничества Петербурга и Беларуси. В ходе мероприятия делегация города проведет переговоры о кооперации в сферах машиностроения, радиоэлектроники и фармацевтики.

В форуме участвуют представители 22 российских регионов, ожидается более 10 тыс. профессиональных посетителей.

Ранее сообщалось, что Лукашенко предложил обслуживать белорусскую технику из Петербурга на родине.

Фото: пресс-служба Смольного