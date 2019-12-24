Путин предупредил США о последствиях поставок "Томагавков" Украине

Президент РФ заявил, что такие шаги разрушат наметившиеся позитивные тенденции в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

Президент России Владимир Путин предупредил Соединённые Штаты о последствиях возможных поставок крылатых ракет "Томагавк" Украине. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина после своего выступления на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

Если США поставят Украине ракеты "Томагавк", это приведёт к разрушению наших отношений, во всяком случае наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях. Я никогда не ставлю цели сделать что-то неприятное. Я просто говорю как есть. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства отметил, что дальнейшее развитие ситуации зависит не только от России: "Как всё будет развиваться, зависит не только от нас и не только от меня". Заявление прозвучало на фоне активизации дискуссий о возможных новых поставках западного вооружения Киеву. Ранее США уже передавали Украине управляемые ракеты средней дальности, однако "Томагавки" обладают значительно большим радиусом действия и точностью.

Фото: kremlin.ru