Роберт Питерс объяснил, чего США не хватает в вооружении.

Эксперты из консервативного аналитического центра Heritage Foundation в своем новом докладе предупредили, что американское военное министерство значительно отстают в ядерной гонке из-за малочисленного и устаревшего стратегического арсенала. Соответствующий комментарий сделали журналисты местного телеканала FOX News со ссылкой на текст полученного документа. Специалисты обозначили в отчете, что Вашингтону нужно к 2050 году увеличить ядерный арсенал в три раза, примерно до показателя в 4625 единиц оперативно развернутого вооружения. Автор доклада Роберт Питерс сообщил, что самая новая боеголовка на вооружении США была создана еще в 1989 году.

В новом докладе отмечается, что ядерный арсенал США опасно устарел и слишком мал, чтобы противостоять растущим глобальным угрозам, и рекомендуется почти утроить количество развернутых американских боеголовок к 2050 году. текст обновленного доклада

В расширенном составе американского ядерного оружия могут оказаться около 3,5 тысяч стратегических боеголовок, размещаемых на межконтинентальных баллистических ракетах, подводных лодках с баллистическими ракетами и бомбардировщиках. Дополнительно речь идет о 1125 единицах нестратегического оружия, такого как бомбы свободного падения.

