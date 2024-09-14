  1. Главная
TNI: Россия не может производить самолеты из-за устаревшего производства
Сегодня, 11:32
d_s_sarkisov

Россия не может производить боевые самолеты из-за устаревшего производства. Об этом заявил обозреватель журнала The National Interest Харрисон Касс в своей колонке.

По мнению эксперта, у истребителя Су-57 выделяется впечатляющий дизайн. Он подчеркнул, что проблема с производством самолетов связана не с отсутствием талантливых инженеров. Касс добавил, что темпы производства истребителей и военно-транспортных самолетов в России ниже, чем в США и Китае.

Обозреватель считает, что в России якобы отсутствуют современные автоматизированные сборочные линии, подобные тем, что есть у корпораций Boeing и Lockheed Martin. Касс уточнил, что США и Китай ушли далеко вперед в роботизированном производстве и аддитивных технологиях.

Фото: pxhere.com

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

