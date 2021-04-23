Эстония готова принять истребители, способные нести ядерное оружие

Министр по обороны указал на "открытые двери" для предложений союзников по НАТО.

Эстонские власти заявили, что прибалтийская республика готова к размещению на своей территории британских истребителей F-35A, способных нести на борту ядерное оружие. Соответствующее заявление сделал местный министр обороны Ханно Певкур, чьи слова привели иностранные журналисты из издания The Daily Telegraph. Авторы публикации рассказали о том, что ранее Таллин упоминал о нарушении воздушной государственной границы российскими боевыми самолетами. На вопрос СМИ о том готова ли страна в будущем разместить у себя истребители F-35A, министр военного ведомства заметил, что всегда открыт к предложениям, как и двери для союзников.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее проинформировал общественность о том, что Соединенное Королевство планирует приобрести 12 новых истребителей F-35A. Таким образом Лондон присоединится к воздушной ядерной миссии НАТО. На Даунинг-стрит заметили, что данный шаг можно охарактеризовать как самое значительное укрепление ядерного потенциала государства за последнее поколение. Известно, что воздушные судна данного типа способны нести как обычное вооружение, так и тактическое ядерное оружие американского производства.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал ранее упоминал, что Таллин запросил консультации членов НАТО в соответствии со статьей четыре Североатлантического договора в из-за нарушения воздушных границ страны российской авиацией. До этого момента власти Эстонии выступили с утверждением, что утром 19 сентября три самолета МиГ-31 вторглись в ее воздушное пространство.

Эстония начнет с октября продавать брошенные у границы с Россией машины.

Фото: pxhere.com