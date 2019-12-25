Эстония начнет с октября продавать брошенные у границы с Россией машины

Власти направят владельцам обращение с просьбой убрать машину.

Департамент транспорта Эстонии с октября 2025 года начнет проводить эвакуацию транспортных средств, оставленных на стоянке у контрольно-пропусного пункта "Койдула" возле государственной границы с Россией. Соответствующее заявление сделали представители местной телерадиокомпании ERR. Иностранные журналисты указали, что затем автомобили будут продаваться с аукциона. Для организации эвакуационных мероприятий профильное ведомство подписало договор с компанией Svenai. Подрядчик будет вывозить машины на платную парковку, располагающуюся в 44 километров от границы. Как сообщили в департаменте, владельцы транспорта с весны стали получать уведомления о необходимости забрать свои автомобили.

В случае игнорирования предупреждений на протяжении 30 дней владельцам машин власти направят повторное уведомление. Затем оставленные автомобили будут выставлены на аукцион для покрытия расходов предприятия. Вырученные денежные средства в дальнейшем перечислят в государственный бюджет прибалтийской республики.

Напомним, что все государства Европейского союза, которые граничат с Россией, закрыли въезд на свою территорию автомобилей с российскими государственными номерами в 2023 году.

