Таллин начинает создавать "линию Балтийской обороны".

Эстонское правительство намерено до 2027 года завершить сооружение 40-километрового противотанкового рва, расположенного в юго-восточной части европейской республики у государственной границы с Россией. Соответствующее заявление сделали представители местной телерадиокомпании ERR. Иностранные журналисты указали, что речь идет о так называемой линии Балтийской обороны. Общая протяженность планируемой Таллином зоны составит порядка 100 километров при глубине около 40 километров от линии сухопутной границы с нашей страной.

Кроме того, почти 600 бункеров должны быть либо уже оборудованы в земле, либо находиться в непосредственной близости от запланированных позиций. официальный представитель Генерального штаба Сил обороны Эстонии

В июне 2024 года новостное агентство The Reuters со ссылкой на письмо сообщило читателям о том, что страны Прибалтики и Польша просят Европейский союз выделить денежные средства на возведение линии обороны на государственной границе с Россией и Белоруссией. По мнению авторов такого документа, оборудование участка должно осуществляться в координации с НАТО и в соответствии с военными требованиями Североатлантического военного альянса. На строительство оборонительной линии с общей протяженностью в 700 километров уйдет около 2,5 миллиарда евро.

Фото: pxhere.com