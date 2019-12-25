Эстония хочет упростить использование ее воздушного пространства НАТО

В Таллине сообщили о нововведении, одобренном Минбороны страны.

Министерство обороны Эстонии хочет упростить бюрократические процедуры для использования государственного воздушного пространства странами-членами НАТО. Соответствующее заявление опубликовала местная телерадиокомпания ERR со ссылкой на данные, поступившие от военного ведомства республики. Чиновники предлагают иностранным партнерам вместе подачи разрешения на каждый плет подавать единственный запрос, действующий на определенный период времени.

Цель направленного на этой неделе на согласование проекта постановления - облегчить союзникам из стран НАТО многократное использование воздушного пространства Эстонии во время учений и совместных оборонных операций. сообщение от ERR

Журналисты уточнили, что при необходимости министерство обороны сможет приостанавливать или аннулировать выданное властями Таллина разрешение, а также потребовать у международных союзников уточняющие сведения о предстоящих полетах. При этом иностранное государство обязано заранее уведомлять Эстонию о входе в ее воздушное пространство, пролете или посадке бортов на территории республики.

Фото: pxhere.com