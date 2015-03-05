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"Зенит" сыграет свой последний домашний матч в этом сезоне в чемпионате России
Сегодня, 10:43
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"Зенит" сыграет свой последний домашний матч в этом сезоне в чемпионате России

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Сейчас клуб занимает первое место в турнирной таблице.

Футбольный клуб "Зенит" сыграет свой последний домашний матч в этом сезоне в рамках чемпионата России. Он начнется 3 декабря в 19:00 на "Газпром Арене". Соперником станет "Ростов".

Перед матчем посетителей стадиона ждет "Фан-Променад" на новогоднюю тему: интерактивная зона с виртуальными трофеями "Зенита", детская елка и новогоднее шоу на главной сцене. Разрешенная заполняемость стадиона — 50%. 

Сине-бело-голубые находятся на лидирующей позиции в турнире высшей лиги. У команды 36 очков. У "Ростова" — 17. Обслуживать матч будет бригада арбитра Алексея Матюнина.

Болельщики "Зенита" покинут стадион в поддержку фанатов ЦСКА на 60-й минуте. Они недовольны действиями полицейских. 

Фото: Piter.TV

Теги: газпром арена, зенит, чемпионат россии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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