Жители Петербурга назвали порог бедности

По средним оценкам, россияне считают бедным человека, который зарабатывает менее 43 тыс. рублей.

По мнению жителей Петербурга, порог бедности сегодня – 41 тыс. рублей в месяц. Опрос провели эксперты сервиса по поиску работы SuperJob.

По средним оценкам, россияне считают бедным человека, который зарабатывает менее 43 тыс. рублей. Для счастья сегодня нужно 250 тыс. рублей. А богат тот, кто зарабатывает свыше 860 тыс. рублей.

Также отмечается, что мужские оценки в среднем выше женских: бедность 45 и 40 тыс. рублей соответственно, богатство – 920 и 780 тыс. рублей, счастье – 270 и 230 тыс. рублей.

За 6 лет, прошедших с момента проведения аналогичного опроса, инфляция составила более 50%, а порог бедности поднялся в 2,4 раза, богатства – в 1,9 раза. Пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob

Ранее мы рассказывали о том, что за год зарплаты петербургских врачей увеличились на 13%.

Фото: Piter.TV