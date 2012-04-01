За год зарплаты петербургских врачей увеличились на 13%

В III квартале текущего года средняя заплата врачей составила 93,8 тыс. рублей.

В Петербурге заработная плата врачей за год выросла на 13%. К таким выводам пришли аналитики онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru. Исследование провели в преддверии профессионального праздника, который отмечается 7 октября.

В целом по РФ в III квартале текущего года средняя зарплата врачей составила 93,8 тыс. рублей. Более высокий доход предлагают только в 22 регионах страны. В Северной столице показатель приравнивают к 91,2 тыс. рублей.

Кроме того, в городе на Неве высокий спрос на врачей – 7,8% или почти 6 тыс. вакансий приходится для них.

Эти специалисты, как правило, попадают в число наиболее дефицитных почти в каждом регионе страны. <…> Крайне острой нехваткой, помимо уже названных субъектов, отличаются сразу несколько регионов СЗФО: Вологодская область и Архангельская область (по 0,3 резюме на вакансию), Республика Коми и Мурманская область (по 0,4). Конкуренция за рабочие места среди врачей здесь фактически отсутствует. Пресс-служба онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru

Фото: Piter.TV