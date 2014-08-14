В Петербурге впервые достигнут нулевой показатель передачи ВИЧ от матери к ребенку

В 2025 году все 270 младенцев, рожденных у ВИЧ-положительных матерей, появились на свет здоровыми.

Санкт-Петербург впервые зафиксировал нулевой показатель передачи ВИЧ от матери к ребёнку по итогам 2025 года. По данным городского комитета по здравоохранению, все 270 новорожденных у женщин с ВИЧ-положительным статусом родились полностью здоровыми. Этот значимый медицинский результат стал возможен благодаря слаженной работе городских служб.

Каждая беременная женщина получает необходимую антиретровирусную терапию и полноценное медицинское наблюдение. Татьяна Виноградова, главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИД

Она отметила эффективное взаимодействие акушерско-гинекологических и педиатрических служб Петербурга. Статистика показывает устойчивое улучшение ситуации: если в 2024 году из 300 подобных родов был зафиксирован один случай передачи вируса, то в текущем году удалось предотвратить инфицирование полностью. Врачи констатируют, что общее число новых случаев ВИЧ среди постоянных жителей города стабильно держится на уровне 2000–2500 в год благодаря активной профилактике и доступности терапии.

Специалисты напоминают, что ВИЧ не передается в быту, а при подавленной вирусной нагрузке риск заражения половым путем сводится к нулю. Проверить свой статус можно анонимно в Центре СПИД, в больнице им. Боткина или в мобильных лабораториях города.

