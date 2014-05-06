Первую пересадку сердца ВИЧ-инфицированному провели в центре Алмазова

Диагноз ВИЧ не служит препятствием для предоставления любого типа специализированной медицинской помощи, включая хирургические вмешательства.

В Центре Алмазова впервые в РФ проведена пересадка сердца пациенту с ВИЧ. Операция была предварительно тщательно подготовлена специалистами Центра СПИД. Сейчас состояние больного стабильное, он продолжает восстановление в условиях стационара. Заместитель председателя Комитета по здравоохранению Петербурга Татьяна Виноградова подчеркнула, что ранее в городе уже проводились операции по пересадке печени и почек пациентам с положительным статусом ВИЧ.

главный внештатный специалист Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга по вопросам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, главный врач Клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина Денис Гусев уточнил, что диагноз ВИЧ не служит препятствием для предоставления любого типа специализированной медицинской помощи, включая хирургические вмешательства. В частности, он напомнил, что в Петербурге уже давно применяется технология экстракорпорального оплодотворения для женщин с вирусом иммунодефицита, и подобная практика зародилась именно в регионе благодаря поддержке местного фонда обязательного медицинского страхования.

Денис Гусев также указал, что российское законодательство не относит ВИЧ-инфекцию к противопоказаниям для получения любых видов медицинской помощи.

Также важно напомнить, что первый день зимы традиционно приурочен к Международному Дню борьбы со СПИДом.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)