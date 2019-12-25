Попова: третьей волны COVID-19 в России не будет

Но для этого россияне должны соблюдать меры профилактики.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что третьей волны коронавируса не будет. Но для этого россияне должны продолжать соблюдать все рекомендованные меры профилактики. Об этом она заявила в эфире радио "Комсомольская правда".

Попова также допустила, что осенью может наблюдаться подъем заболеваемости. Она считает, что COVID-19 станет сезонным вирусом и будет проявляться весной и осенью.

У нас не будет третьей волны, <...> если мы будем так же трепетно относиться ко всем правилам, которые для себя выработали, которые нас защищают: это маски, это чистые руки, это чистое лицо, чистые гаджеты и максимально сторониться всех мест массового скопления. Анна Попова для КП

Попова рассказала, что очень сложная обстановка по коронавирусу наблюдается в странах Европы, а также в Южной Америке и Африке. Также от коронавируса страдает и Турция, откуда, по словам главы Роспотребнадзора, в Россию завезли больше всего новых штаммов COVID-19.

Ранее Попова попросила россиян не выезжать в Африку из-за малярии.

Видео: YouTube / Радио Комсомольская Правда