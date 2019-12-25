Попова: третьей волны COVID-19 в России не будет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что третьей волны коронавируса не будет. Но для этого россияне должны продолжать соблюдать все рекомендованные меры профилактики. Об этом она заявила в эфире радио "Комсомольская правда".
Попова также допустила, что осенью может наблюдаться подъем заболеваемости. Она считает, что COVID-19 станет сезонным вирусом и будет проявляться весной и осенью.
У нас не будет третьей волны, <...> если мы будем так же трепетно относиться ко всем правилам, которые для себя выработали, которые нас защищают: это маски, это чистые руки, это чистое лицо, чистые гаджеты и максимально сторониться всех мест массового скопления.
Анна Попова для КП
Попова рассказала, что очень сложная обстановка по коронавирусу наблюдается в странах Европы, а также в Южной Америке и Африке. Также от коронавируса страдает и Турция, откуда, по словам главы Роспотребнадзора, в Россию завезли больше всего новых штаммов COVID-19.
Ранее Попова попросила россиян не выезжать в Африку из-за малярии.
Видео: YouTube / Радио Комсомольская Правда
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