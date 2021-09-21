По подозрению в поджоге военкомата на Английском проспекте задержана 66-летняя женщина

Момент поджога попал на камеры видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.tv.

В Петербурге вечером 1 августа была предотвращена очередная попытка поджога военкомата, теперь на Английском проспекте. Момент поджога попал на камеры видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.tv.

В полицию 1 августа в 21:30 поступило сообщение от дежурного военного комиссариата. Он рассказал, что неизвестная бросила бутылку с зажигательной смесью во входную дверь комиссариата, возгорание потушено самостоятельно.

При просмотре видеозаписи было установлено, что в 21:04 к зданию подошла неизвестная с пакетом в руках, поставила его на крыльцо у дверей, после чего пакет упал и из него вытекла неустановленная жидкость, которую неизвестная подожгла. После чего, сделав несколько фотографий, она с места скрылась. Возгорание было потушено дежурным по военному комиссариату совместно с прохожими.

У квартиры по Кустарному переулку 2 августа в 02:20 по подозрению в совершении указанного преступления была задержана 66-летняя женщина. Возбуждено уголовное дело по ст.167 ч.2 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Ранее ещё один петербуржец попытался поджечь военкомат на Чайковского.

Видео: Piter.tv