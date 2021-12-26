В Петербурге вновь пытались поджечь военкомат

Во вторник, 1 августа, около 21:20 неизвестный пытался поджечь военный комиссариат на Английском проспекте, 2. Об этом пишет "Фонтанка".
По предварительным данным, мужчина бросил в здание бутылку с зажигательной смесью. Загорелась дверь. Охрана самостоятельно справилась с огнем.
На месте работает полиция. Детали произошедшего выясняются.
Напомним, что накануне, 31 июля, произошла попытка поджога военкомата на Чайковского, 55, а сегодня, 1 августа, женщина попыталась поджечь военные комиссариаты Курортного и Кронштадтского районов.
Фото: Piter.TV
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