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В Петербурге вновь пытались поджечь военкомат
Сегодня, 22:39
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В Петербурге вновь пытались поджечь военкомат

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Накануне произошло два подобных инцидента.

Во вторник, 1 августа, около 21:20 неизвестный пытался поджечь военный комиссариат на Английском проспекте, 2. Об этом пишет "Фонтанка".

По предварительным данным, мужчина бросил в здание бутылку с зажигательной смесью. Загорелась дверь. Охрана самостоятельно справилась с огнем. 

На месте работает полиция. Детали произошедшего выясняются.

Напомним, что накануне, 31 июля, произошла попытка поджога военкомата на Чайковского, 55, а сегодня, 1 августа, женщина попыталась поджечь военные комиссариаты Курортного и Кронштадтского районов.

Фото: Piter.TV

Теги: английский проспект, подожгли военкомат
Категории: Происшествия, Лента новостей, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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