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Женщина попыталась поджечь военкомат Курортного и Кронштадтского районов
Сегодня, 14:43
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Женщина попыталась поджечь военкомат Курортного и Кронштадтского районов

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Злоумышленница вела себя очень нервно, чем привлекла внимание охранника.

Во вторник,1 августа, 53-летняя женщина предприняла попытку поджечь здание военокмата Кронштадтского и Курортного районов. Об этом сообщила "Фонтанка".

Как выяснилось, злоумышленница вела себя очень нервно, чем привлекла внимание охранника. Он почувствовал, что от неё исходит запах горючего, остановил её и вызвал полицию. Оперативники обнаружили у женщины в сумке 2 "коктейля Молотова".

Женщина была задержана. На месте происшествия проходит полицейская проверка.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец попытался поджечь военкомат на Чайковского.

Фото: Piter.TV

Теги: попытка поджога военкомата, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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