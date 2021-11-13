На улице Чайковского неизвестный поджег входные двери военкомата и попытался протаранить ворота на автомобиле

Горение двери на площади 1 "квадрат" было оперативно ликвидировано. Ущерб незначительный.

Вечером понедельника, 31 июля, на Чайковского, 55 неизвестный мужчина совершил поджог выходных дверей военного комиссариата и попытался протаранить ворота на автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального района.

Горение двери на площади 1 "квадрат" было оперативно ликвидировано. Ущерб незначительный.

Сотрудниками полиции был задержан мужчина 1969 года рождения, пишет "Фонтанка". Протаранил ворота военкомата он на ВАЗ-2199.

Информации о пострадавших нет. Детали произошедшего выясняются.

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Фото: Piter.TV