На улице Чайковского неизвестный поджег входные двери военкомата и попытался протаранить ворота на автомобиле

Вечером понедельника, 31 июля, на Чайковского, 55 неизвестный мужчина совершил поджог выходных дверей военного комиссариата и попытался протаранить ворота на автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального района.
Горение двери на площади 1 "квадрат" было оперативно ликвидировано. Ущерб незначительный.
Сотрудниками полиции был задержан мужчина 1969 года рождения, пишет "Фонтанка". Протаранил ворота военкомата он на ВАЗ-2199.
Информации о пострадавших нет. Детали произошедшего выясняются.
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Фото: Piter.TV
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