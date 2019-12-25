Эксперты прокомментировали попытку госпереворота в Киргизии

Госпереворот собирались организовать после выборов.

Накануне в Киргизии предотвратили государственный переворот. Одним из подозреваемых оказался депутат Бакытбек Жетигенов. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что Киргизия — самая уязвимая республика из всех постсоветских в Средней Азии.

Вероятнее всего, разборки носят исключительно локальный характер. Участники конфликта борются за власть и финансовые ресурсы, считают эксперты. При этом дестабилизация обстановки в стране вполне определенные трансграничные последствия. Например, рост потока мигрантов в Россию, активизация и рост популярности исламистов. В целом авторы Telegram-канала охарактеризовали обстановку как "нестабильную".

С начала этого года из Киргизии в Петербург приехали почти 32 тыс. человек.

Фото: сайт кабинета министров Кыргызской Республики