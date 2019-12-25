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Эксперты прокомментировали попытку госпереворота в Киргизии
Сегодня, 9:21
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Эксперты прокомментировали попытку госпереворота в Киргизии

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Госпереворот собирались организовать после выборов.

Накануне в Киргизии предотвратили государственный переворот. Одним из подозреваемых оказался депутат Бакытбек Жетигенов. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что Киргизия — самая уязвимая республика из всех постсоветских в Средней Азии. 

Вероятнее всего, разборки носят исключительно локальный характер. Участники конфликта борются за власть и финансовые ресурсы, считают эксперты. При этом дестабилизация обстановки в стране вполне определенные трансграничные последствия. Например, рост потока мигрантов в Россию, активизация и рост популярности исламистов. В целом авторы Telegram-канала охарактеризовали обстановку как "нестабильную". 

С начала этого года из Киргизии в Петербург приехали почти 32 тыс. человек.

Фото: сайт кабинета министров Кыргызской Республики

Теги: выборы, госпереворот, киргизия
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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