С начала года в Петербург въехало более 350 тысяч иностранных мигрантов

Чаще всего в Петербург приезжали жители Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

В этом году, с января по октябрь, число иностранных мигрантов превысило 352,9 тыс. человек. Об этом ТАСС рассказал первый заместитель председателя городского комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Алексей Силкин.

Как рассказал Силкин со ссылкой на данные ГУ МВД, за этот период через петербургские пункты пропуска въехало 352,9 тыс. мигрантов – на 131,7 тыс. (59%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего в Петербург приезжали жители Узбекистана – 127,1 тыс. человек, Таджикистана – 51, 7 тыс. человек и Киргизии – 31,8 тыс. человек.

Ранее власти Петербурга объяснили, в каком случае иностранцы смогут получить QR-код.

Фото: Piter.TV