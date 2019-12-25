Два помещения в особняке Черкасского на Васильевском острове выставили на торги

Оба помещения находятся на цокольном этаже.

Два помещения в особняке Черкасского, в котором несколько раз происходили пожары, выставили на торги. Лот размещен на сайте Российского аукционного дома.

Помещения находятся на цокольном этаже в доме №23А на Университетской набережной. Площадь одного помещения составляет 98 квадратных метров, за него предполагают выручить не менее 3,5 млн рублей. Площадь другого — 72 кв. метра. Его стоимость — 2,3 млн рублей. Они выставлены на торги по поручению комитета имущественных отношений.

Особяник является объектом культурного наследия регионального значения. В будущем помещения можно использовать для многофункционального общественного пространства, арт-галереи, офиса.

Владельцем дома является миллиардер Борис Берсон. Он обвиняется в нарушении требований сохранения или использования объектов культурного наследия. Октябрьский районный суд запретил Берсону выходить из дома с 23:00 по 06:00.

Фото: citywall.ru