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Пожары в доме Черкасского привели петербургского миллиардера Берсона на скамью подсудимых
Сегодня, 14:22
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Пожары в доме Черкасского привели петербургского миллиардера Берсона на скамью подсудимых

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Сегодня владельца АО "Адамант" избрали меру пресечения.

Октябрьский районный суд Петербурга запретит миллиардеру Борису Берсону выходить из дома с 23:00 по 06:00. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Бизнесмен обвиняется в нарушении требований сохранения или использования объектов культурного наследия. Речь идет о доме Алексея Черкасского (Риттера) на Университетской набережной, где несколько раз происходили пожары.

Берсон не оспаривал ходатайство следователя, а вот защитник возражал. Посещать рабочее место (АО "Адамант") мужчина сможет только с разрешения следователя, так же как и общаться с лицами, которые выступают в деле в качестве свидетелей. 

В мае в компании "Адамант" прошли обыски. 

Фото: Piter.TV

Теги: борис берсон, объект культурного наследия
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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