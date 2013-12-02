Пожары в доме Черкасского привели петербургского миллиардера Берсона на скамью подсудимых

Сегодня владельца АО "Адамант" избрали меру пресечения.

Октябрьский районный суд Петербурга запретит миллиардеру Борису Берсону выходить из дома с 23:00 по 06:00. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Бизнесмен обвиняется в нарушении требований сохранения или использования объектов культурного наследия. Речь идет о доме Алексея Черкасского (Риттера) на Университетской набережной, где несколько раз происходили пожары.

Берсон не оспаривал ходатайство следователя, а вот защитник возражал. Посещать рабочее место (АО "Адамант") мужчина сможет только с разрешения следователя, так же как и общаться с лицами, которые выступают в деле в качестве свидетелей.

В мае в компании "Адамант" прошли обыски.

Фото: Piter.TV