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В компании "Адамант" в Петербурге проходят обыски из-за пожаров в доме Черкасского

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Часть помещений захламлена. Несколько раз мусор загорался.

Следователи совместно с сотрудниками полиции проводят обыск в офисном помещении ЗАО "Адамант". Расследуется уголовное дело о пожаре в доме Алексея Черкасского (Риттера) на Университетской набережной в июне 2019-го года. Об этом сообщила пресс-служба СК по Петербургу. 

СК принял к производству уголовное дело по статье о нарушении требований сохранения или использования объектов культурного наследия. Большинство помещений в доме принадлежит Борису Берсону. Длительное время здание не используется и не охраняется, все помещения оказались захламлены. В 2016 году там несколько раз происходили пожары. Дом стал местом распития спиртных напитков. Сотрудники КГИОП установили, что состояние объекта ухудшается. В связи с этим Берсона дважды штрафовали. 

В ходе обысков ЗАО "Адамат" полицейские изымали предметы и документы, которые могут быть интересны следствию.

Видео: Piter.TV

Теги: адамант, дом черкасского, обыски
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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