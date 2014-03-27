В компании "Адамант" в Петербурге проходят обыски из-за пожаров в доме Черкасского

Часть помещений захламлена. Несколько раз мусор загорался.

Следователи совместно с сотрудниками полиции проводят обыск в офисном помещении ЗАО "Адамант". Расследуется уголовное дело о пожаре в доме Алексея Черкасского (Риттера) на Университетской набережной в июне 2019-го года. Об этом сообщила пресс-служба СК по Петербургу.

СК принял к производству уголовное дело по статье о нарушении требований сохранения или использования объектов культурного наследия. Большинство помещений в доме принадлежит Борису Берсону. Длительное время здание не используется и не охраняется, все помещения оказались захламлены. В 2016 году там несколько раз происходили пожары. Дом стал местом распития спиртных напитков. Сотрудники КГИОП установили, что состояние объекта ухудшается. В связи с этим Берсона дважды штрафовали.

В ходе обысков ЗАО "Адамат" полицейские изымали предметы и документы, которые могут быть интересны следствию.

Видео: Piter.TV