Особняку Черкасского выбрали управляющую компанию, но дом продолжает разрушаться

Деревянные доски гниют из-за дождей.

Особняку Черкасского на Университетской набережной, 23 выбрали управляющую компанию. Ей стало ООО "Жилкомсервис №1" Василеостровского района. Об этом узнал телеканал "Санкт-Петербург".

По официальной информации посторонние сейчас не могут попасть в здание. УК приступила к расчистке лестниц от мусора. Корреспонденты телеканала отметили, что серьезных изменений не произошло. Прежде всего нужно закрывать крышу, чем которую в дом попадает вода. Чтобы скрыть состояние дома, его завешивали огромным баннером с надписью "Вместе с Россией". Несколько раз там происходили пожары.

архивное фото 23.10.2018

Владельцем дома является миллиардер Борис Берсон. Он обвиняется в нарушении требований сохранения или использования объектов культурного наследия. Октябрьский районный суд запретил Берсону выходить из дома с 23:00 по 06:00.

Фото: citywalls.ru