"РИА Новости": последствия разрушения Каховской ГЭС попали на видео

Видео сняли в конце недели с беспилотника.

Последствия разрушения Каховской ГЭС на Днепре попали на видео. Кадры опубликовали в "РИА Новости".

Видео сняли в конце недели с беспилотника со стороны левого берега реки, который находится под контролем России. На опубликованных кадрах видна разрушенная водосливная плотина, а также разломленное на две части здание машинного зала. Также отмечается, что полностью были разрушены судоходный шлюз и земляная плотина между зданием ГЭС и судоходным шлюзом у правого берега.

Ранее Сальдо заявил, что вакцинация жителей Херсонской области после прорыва ГЭС практически завершена.

Видео: Telegram / РИА Новости