В Петербурге воссоздадут Матфиевскую церковь, разрушенную в 1932 году

На месте утраченного храма в Матвеевском саду 5 июля прошёл крестный ход и молебен. Осенью начнутся археологические работы, а проект воссоздания уже согласовывают с КГИОП.

В Петроградском районе Петербурга планируют восстановить храм Святого апостола Матфия и Покрова Пресвятой Богородицы, который был разрушен в 1932 году. 5 июля от Князь-Владимирского собора до Матвеевского сада, где ранее находилась церковь, прошёл крестный ход. Участники шествия провели молебен на месте утраченной святыни.

Благочинный Петроградского района иерей Сергей Латушко сообщил, что археологические работы на участке начнутся осенью. В январе 2025 года был подготовлен проект воссоздания церкви, а в ноябре 2024 года место, где она стояла, получило статус объекта культурного наследия регионального значения. Сейчас разработан архитектурно-градостроительный облик будущего храма, который проходит согласование в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

После получения всех разрешений на участке пробурят шурфы и вскроют сохранившийся фундамент — это обязательная процедура перед началом строительства. По словам отца Сергия, новый храм станет архитектурной доминантой района. Его облик будет полностью копировать внешний вид разрушенной церкви по дореволюционным чертежам и фотографиям.

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Фото: Piter.tv