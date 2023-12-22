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Наводнение разрушило мосты и дороги на севере Армении

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По предварительным данным, один человек погиб.

Наводнение разрушило мосты и дороги на севере Армении. Об этом сообщили в спасательной службе МВД страны.

Инцидент произошел в районе трассы Ванадзор-Алаверди. В результате выхода из берегов реки Дебед разрушено 50 метров трассы и затоплен ряд домов на станции Айрум. Также сообщается о разрушенных мостах через реку. По предварительным данным, один человек погиб. Еще один пропал без вести. Семьдесят жителей села Дзорагет эвакуированы в безопасное место.

Ранее Шумков заявил, что паводок в Курганской области затронул 51 населенный пункт.

Видео: Telegram / Новости-Армения

Теги: армения, мосты, подтопление, разрушение, река, трасса
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Происшествия,

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