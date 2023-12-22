Шумков: паводок в Курганской области затронул 51 населенный пункт

Число пострадавших составило 13 200 человек.

Паводок в Курганской области затронул 51 населенный пункт. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Встреча с главой государства прошла в формате видеосвязи. Шумков доложил Путину о ситуации с паводками в Курганской области. По его словам, паводок затронул 51 населенный пункт. Число пострадавших составило 13 200 человек. Кроме того, было затоплено 3 750 гектаров застроенных территорий.

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Видео: kremlin.ru