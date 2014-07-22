Диетолог рассказала о пользе груш и яблок при похудении

По словам диетолога, съедая большая количество фруктов и овощей, человек сохраняет чувство сытости и при этом употребляет меньшее количество калорий.

Британский диетолог Лили Сауттер рассказала о пользе яблок и груш в борьбе с лишним весом. Об этом она рассказала изданию Brinkwire.

По словам диетолога, съедая большая количество фруктов и овощей, человек сохраняет чувство сытости и при этом употребляет меньшее количество калорий.

Наиболее полезными фруктами Лили Сауттер назвала яблоки и груши. Всего одна груша обеспечивает до 20% суточной нормы клетчатки. Также эти фрукты богаты антиоксидантами и полезными химическими веществами.

Что касается яблок, то в одном фрукте содержится всего около 77 калорий, в то время как в злаковых батончиках – 150 калорий.

Специалист посоветовала есть груши с кожурой, потому что именно в ней содержится наибольшее количество антиоксидантов.

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