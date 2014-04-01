Политолог Светов оценил призыв финского Президента "морально готовиться" к восстановлению отношений с Россией

По его мнению, Александр Стубб "подстроился к линии Трампа".

На днях Президент Финляндии Александр Стубб, выступая перед журналистами в Лондоне после встречи с Киром Стармером, заявил, что его народу нужно "морально готовиться" к восстановлению отношений с Россией.

В Финляндии мы должны морально подготовиться к тому, что в какой-то момент отношения откроются на политическом уровне. На данном этапе мы пока не можем сказать, когда именно. Ничто не отменяет того факта, что Россия является и всегда будет являться соседом Финляндии, 1350 километров соседских отношений. Александр Стубб, Президент Финляндии

Как следует понимать слова финского лидера и что за ними стоит на самом деле – рассказал "Вечернему Петербургу" политолог, журналист и писатель Юрий Светов.

Заявление Стубба о том, что финнам нужно морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией, мало что значит. Просто, полагаю, он, поговорив с Трампом, понял, что у того есть четкая линия все-таки как-то нормализовать отношения с Россией. И Стубб решил тут же к этой линии подстроиться. Интересные слова: надо морально готовиться, мы соседи. Стубб вдруг "узнал" (от Трампа, видимо) важную вещь, что Россия и Финляндия – соседи и что надо как-то взаимодействовать. Юрий Светов, политолог

Эксперт считает заявление Стубба интересным, особенно в контексте давней "жажды реванша" некоторой части финского общества по отношению к России. Светов также напомнил, что у Финляндии есть притязания на Карелию и что про эти политические мотивы нельзя забывать.

Что Финляндия объявила границей в ходе Второй мировой? Свирь. Это была река, по которой, как финны считали, должна проходить граница с Россией. Кроме того, тогдашнее финское руководство исповедовало идею о том, что должен быть уничтожен Ленинград. Они считали, что если бы не было Ленинграда, Хельсинки стал главным городом на Балтийском море. Вот все это бродит в финском обществе, идеологических мотивов нельзя недооценивать. Юрий Светов, политолог

Политолог добавил, что "жажду реванша" в отношении России может разделять и сам Александр Стубб.

Он рассказывает историю своей семьи, что родился на территориях, которые были финскими, забывая упомянуть, что до этого они на протяжении многих лет были российскими. И вот, дескать, Россия (тогда — СССР) в ходе Зимней войны и последующего, как они называют, военного продолжения, отобрала у Финляндии десять процентов территории. Это земля, на которой Стубб вырос, где жили его родители. И финский президент как бы говорит, что России нельзя верить, она и у Украины отберет часть территории. При этом забывает напомнить о таком "пустяке", что Советский Союз вел длительные переговоры с Финляндией, предлагая обмен территориями ко взаимной пользе. Все это было отвергнуто с пренебрежением и с расчетом на то, что Финляндию поддержат далекие страны. И они поддержали – и Франция, и Англия во время Зимней войны, потом – гитлеровская Германия. И все это не помогло. Юрий Светов, политолог

Светов полагает, что Стубб не учитывает "уроки истории" и по сути призывает Украину повторить тот же путь военного поражения, что и Финляндия в период Второй мировой войны.

Мы Финляндию пожалели после [Второй мировой] войны, в которой она была союзником Гитлера, не стали напоминать о ее роли в блокаде Ленинграда, не потребовали соответствующих репараций и суда над теми, кто воевал на стороне Гитлера. Эти люди, которые воевали против России, получили небольшие сроки у себя в стране и были помилованы. Сейчас они считаются в Финляндии великими государственными деятелями, им открыты мемориальные доски. Европа же все время ищет людей, которые могут убедить Трампа, что с Россией не надо иметь дела. У [президента Франции Эммануэля] Макрона и [премьер-министра Великобритании Кира] Стармера не получилось. Тогда послали Стубба. Он когда-то профессионально играл в гольф, вот и понадеялись, что они с Трампом найдут на этой почве общий язык. Американский и финский президенты сыграли парой в гольф, вроде как выиграли у кого-то. Что-то обсудили. Когда надо нанести поражение России, все методы хороши. Юрий Светов, политолог

Эксперт отмечает: на фоне заявления финского Президента о "моральном подготовке" не стоит забывать о его призывах "принудить Россию к миру".

Серьезно нужно относиться и к заявлениям Стубба о том, что нашу страну надо принудить к миру. Какова протяженность границы России и Финляндии? Тысяча с лишним километров. Теперь это граница войны, хотя почти 80 лет была границей мира, сотрудничества. Я помню, на одном мероприятии Стубб, который тогда еще не был президентом, распинался на тему того, как выгодно, что у России и Финляндии такие хорошие отношения. Юрий Светов, политолог

В конце концов, как полагает Светов, к речам Стубба нужно относится серьезно и с долей скепсиса в любом случае.

Теперь финны – члены НАТО, они предоставили американцам точки, на которых можно размещать вооружения. Они помогают Украине, поэтому ко всему этому надо серьезно относиться. Мы уже вернули Ленинградский военный округ, разворачиваем ракетные комплексы, которые способны через пять минут ударить по центрам принятия решений в Финляндии, и предупреждаем финнов. Юрий Светов, политолог

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