Лавров: Сейчас готовится вторая встреча России и США

Российская сторона видит прогресс в переговорном процессе.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская и американская стороны готовят второй раунд переговоров. По его словам, РФ видит "наметившийся прогресс" и желание США предотвратить образовавшиеся препятствия в дипломатическом процессе.

Ранее на Piter.TV: Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет от России заключения сделки по Украине. Американский лидер выразил мнение, что он может добиться заключения сделки по украинскому урегулированию. По словам Трампа, он хочет убедиться, что президент РФ Владимир Путин "доведет дело до конца".

Видео: Телеканал "Звезда"